لوشيسكو ورومارينيو وبرادلي جونز الأفضل في سبتمبر

لوشيسكو ورومارينيو وبرادلي جونز الأفضل في سبتمبر

2019/10/12
الساعة 9:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تُوج المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، بجائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر، كما فاز الحارس الأسترالي برادلي جونز حارس النصر بلقب الحارس الأفضل عن الشهر الماضي، والبرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد بلقب أفضل لاعب.

ونجح لوشيسكو في قيادة الهلال لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة في الفترة الحالية، كما أن برادلي جونز قدم مباريات مميزة مع النصر في الدوري بالشهر الماضي.

وتمكن رومارينيو من لفت الأنظار له بتألقه مع نادي الاتحاد، على الرغم من تراجع نتائج العميد، حيث تمكن من إحراز خمسة أهداف حتى الآن مع العميد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثامن حاليًّا في جدول الترتيب، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز السادس.


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