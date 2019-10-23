ليالي المحروسة في الرياض بوليفارد تنقل الطرب والطعام من قلب مصر

ليالي المحروسة في الرياض بوليفارد تنقل الطرب والطعام من قلب مصر

2019/10/23
الساعة 2:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر الحساب الرسمي لموسم الرياض صورًا لأجواء ليالي المحروسة في الرياض بوليفارد، والتي تنقل الروح المصرية عبر عدد من الفعاليات الغنائية والموسيقية.

وذكر الحساب عبر الصور، أن “هذا جونا في ليالي المحروسة بـ الرياض بوليفارد، نقدم لك أجمل المأكولات وكأنك داخل مصر، ومن قلب فنها الشعبي نطرب أذنك وروحك”.

 

 

وتحتضن منطقة البوليفارد عددًا من المطاعم العالمية والعربية، التي جرى استقطابها خصيصًا لـ”موسم الرياض”، كما تضم المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية، ومسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح أبو بكر سالم بسعة 6000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح بكر الشدي بسعة 2000 متفرج ومتجر للدراجات النارية ومتجر ”موسم الرياض” ومنطقة “الفود تركس” إضافة إلى أكثر من 70 متجرًا للتسوق من الماركات السعودية.


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