ليالي المحروسة في الرياض بوليفارد تنقل الطرب والطعام من قلب مصر

المواطن - الرياض

نشر الحساب الرسمي لموسم الرياض صورًا لأجواء ليالي المحروسة في الرياض بوليفارد، والتي تنقل الروح المصرية عبر عدد من الفعاليات الغنائية والموسيقية.

وذكر الحساب عبر الصور، أن “هذا جونا في ليالي المحروسة بـ الرياض بوليفارد، نقدم لك أجمل المأكولات وكأنك داخل مصر، ومن قلب فنها الشعبي نطرب أذنك وروحك”.

هذا جونا في ليالي المحروسة بـ #الرياض_بوليفارد 😍

نقدم لك أجمل المأكولات وكأنك داخل مصر 🇪🇬

ومن قلب فنها الشعبي نطرب أذنك وروحك 🧡#موسم_الرياض pic.twitter.com/8mII18Pdl1 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 23, 2019

وتحتضن منطقة البوليفارد عددًا من المطاعم العالمية والعربية، التي جرى استقطابها خصيصًا لـ”موسم الرياض”، كما تضم المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية، ومسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح أبو بكر سالم بسعة 6000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح بكر الشدي بسعة 2000 متفرج ومتجر للدراجات النارية ومتجر ”موسم الرياض” ومنطقة “الفود تركس” إضافة إلى أكثر من 70 متجرًا للتسوق من الماركات السعودية.