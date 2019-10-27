ليفربول ضد توتنهام .. الريدز يقلب الطاولة ويفوز بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ليفربول ضد توتنهام، التي أُقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحويل الريدز تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

ليفربول ضد توتنهام:

وبدأت مباراة ليفربول ضد توتنهام بشكل سريع، وتمكن النجم هاري كين من هز الشباك في الدقيقة الأولى، ليضغط الريدز بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، ولكنه اصطدم بدفاع قوي من لاعبي السبيرز.

وكاد السبيرز أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 24 عن طريق ديلي ألي بعد تلقيه تمريرة مميزة من كين، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى الكرة، وأطلق محمد صلاح تسديدة، ولكن جازنيجا تصدى لها، لترتد إلى فيرمينو، إلا أن الحارس تألق وأبعدها.

وواصل جازانيجا تألقه، وأبعد رأسية مميزة من فان دايك في الدقيقة 29 من أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم، وتصدى بعد ذلك لتسديدة بعيدة من ألكسندر أرنولد في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم السبيرز.

ليفربول ينتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أبعد جازانيجا رأسية من فيرمينو في الدقيقة 48، ورد السبيرز بكرة خطيرة للاعب سون، ولكنه سددها في العارضة، وسجل جوردان هندرسون التعادل في الدقيقة 52.

وأنقذ جازانيجا مرماه من فرصتين خطيرتين عن طريق فيرمينو وفينالدوم في الدقيقتين 57 و60، وهدأ اللعب، وحصل الريدز على ركلة جزاء في الدقيقة 75 من أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام بعد تعرض ساديو ماني للعرقلة.

وسدد محمد صلاح الكرة بنجاح، ليمنح فريقه التقدم، وانتفض لاعبو السبيرز بعد التأخر في النتيجة، وألغى الحكم هدفًا في الدقيقة 80 من أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام بداعي التسلل.

وتعرض محمد صلاح للإصابة، ليغادر الملعب ويشارك جو جوميز بدلًا منه، ومرت الدقائق الأخيرة، لتنتهي مباراة ليفربول ضد توتنهام بتحقيق الريدز لفوز هام بنتيجة 2/1.

وبعد مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم، رفع الريدز رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز الـ11.