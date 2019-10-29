ليفربول يكشف تفاصيل إصابة صلاح وشاكيري

المواطن - مروة نبيل

كشف المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بيبين ليندرز، عن حالة ثنائي الفريق المصاب، محمد صلاح وشيردان شاكيري قبل مباراة أرسنال المرتقبة.

ويلعب ليفربول ضد أرسنال ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين، مساء يوم غد الأربعاء، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي.

وقال ليندرز: “شاكيري لن يعود إلى الفريق إلا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة.. نريد أن نمنحه بعض الوقت، لأن الإصابة في ربلة الساق تكون دائمًا خطيرة”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع نادي ليفربول الرسمي، قائلًا: “لا تزال الآلام في ركبة ماتيب مزعجة، ونحتاج إلى منحه وقتًا للشفاء، ولا أعرف بالضبط موعد عودته”

وأضاف: “إصابة محمد صلاح، حالته جيدة وكان خروجه أمام توتنهام احترازيًا، لأنه مع اقتراب المباراة من النهاية يكون الكاحل مجهدًا، لكن النجم المصري بخير”.

واختتم المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي ليفربول قائلًا: “جميع اللاعبين الآخرين جاهزون وجائعون للعب ومستعدون للمشاركة أمام أرسنال”.