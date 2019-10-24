#ليلة_عبدالرحمن_بن_مساعد .. الشعر والفن والإبداع في موسم الرياض

#ليلة_عبدالرحمن_بن_مساعد .. الشعر والفن والإبداع في موسم الرياض

2019/10/24
الساعة 10:04 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ليلة فريدة من ليالي موسم الرياض، نحياها اليوم بكل تفاصيلها مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

وتفاعل المغردون عبر وسم “ليلة عبدالرحمن بن مساعد”، حيث انهالت التغريدات والتعليقات بنشر مقاطع من أشعار الأمير بن مساعد.

وغرد غيد عبده  بقوله: “ليه كل شيء فيها تظن إنك تعرفه تجهله ؟”

 

وغرد علاء بقوله : “ليلة عبدالرحمن بن مساعد، حماس أخيرًا أخيرًا بحضر لأبو نورة وعبادي وحسين الجسمي وأصالة.

وتفاعل آخر بنشر بعض من أشعار ابن مساعد:
أجـهــلــك … ولي سنينــن أتـخـيـلــك
أتمثلك في كل طيف وألقاك في قسمات ضيف

 

وغرد فياض الشمري بقوله: “حضوره بحد ذاته إبداع”

وغرد عبداللطيف آل الشيخ بقوله: “مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير أحمد بن سلطان حفظهما الله.

 


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