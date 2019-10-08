ليلتا البدر وابن مساعد تتصدر أمسيات موسم الرياض

المواطن - الرياض

يترقب عشاق الأغنية “ليلة البدر” في موسم الرياض، الذي ينطلق في 15 أكتوبر الجاري ويستمر لمدة شهرين، حيث تجمع هذه الليلة مهندس الكلمة الأمير بدر بن عبدالمحسن وفنان العرب محمد عبده.

كما ستقام ليلة عبدالرحمن بن مساعد للرباعي محمد عبده وعبادي الجوهر وحسين الجسمي وأصالة.

وبالنسبة إلى الحفلات العربية، فيحييها 6 من أكبر فناني الوطن العربي، وهم نانسي عجرم، وتامر حسني، وشيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي، وأليسا وعمرو دياب.

كما يقدم موسم الرياض أمسيات مميزة، منها ليلة ياسر بوعلي، وليلة السندباد راشد الماجد، وليلة الأغنية الخليجية مع رابح صقر يوم 26 نوفمبر.

وأيضًا هناك ليلة البرنس ماجد المهندس يوم 17 ديسمبر، وليلة الموسيقار ممدوح سيف يوم 19 نوفمبر.