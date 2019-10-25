مؤشر نيكي عند أعلى مستوى خلال عام

المواطن - متابعة

ارتفع المؤشر نيكي الياباني لذروته في عام يوم الجمعة في الوقت الذي طغت فيه بعض نتائج الأعمال الإيجابية لشركات تكنولوجيا في الخارج على مخاوف النمو، فيما قادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.2 بالمئة ليغلق عند 22799.81 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر من العام الماضي. وفي الأسبوع، صعد المؤشر 1.4 بالمئة متقدما للأسبوع الثالث على التوالي.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1648.44 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ عشرة أشهر ونصف الشهر.

وتألقت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات بعد أن تجاوزت إيرادات وأرباح إنتل توقعات وول ستريت ورفعت الشركة توقعاتها للإيرادات للعام بالكامل أثناء الليل، مما قلص المخاوف بشأن تباطؤ الطلب.