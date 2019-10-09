ماء نقي ترعى نادي النصر

المواطن - محمد سمعه

وقع مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الأربعاء، عقد شراكة مع شركة “نقي” للمياه؛ لتُصبح بذلك المياه الرسمية للعالمي.

وقال الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر: إن شركة نقي للمياه ستحصل على العديد من المزايا وحقوق الإعلانات بفضل رعايتها للعالمي، حيث سيتم وضع اسم الشركة على الجزء السفلي من زي الفريق الأول لكرة القدم.

وستُطلق نقي للمياه بموجب هذه الشراكة “مياه قطرة النصر” التي سيتم طرحها بتصميم خاص للنادي في الأسواق خلال الأيام القادمة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور عضو مجلس إدارة النصر ناصر الجميد وعبدالعزيز الصائغ المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة نقي للمياه.