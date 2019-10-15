ماذا تعرف عن حسابات واس الإخبارية الجديدة

المواطن - واس

أكد معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية “واس” الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين أن الحسابات الجديدة التي أطلقتها “واس” مساء أمس على تويتر: الأخبار الملكية، والعام، وجودة الحياة، والرياضي، تأتي في سبيل السعي لبناء منصات متخصصة في المحتوى الإخباري لتلبية اهتمامات المتلقين والمتابعين للشأن السعودي في مختلف المجالات في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطورات متسارعة لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، ويعزّز من وصول الرسالة الوطنية إلى العالم من خلال حضورها المتميز في مختلف المجالات.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : أصبحنا نعيش في عصر متجدّد بتقنياته الاتصالية التي ضاعفت من حجم تبادل المعلومات بين شعوب العالم متجاوزة حدود اللغة والمكان والزمان، وأخذت مجالات المعرفة البشرية معها تتسع حتى حققت تراكمًا كبيرًا جعل التخصص فيها السمة البارزة فكان ذلك مدعاة إلى بناء محتوى إعلامي يخاطب المتلقين بمختلف فئاتهم العمرية ومستوياتهم العلمية وأجناسهم وجنسياتهم، والمملكة العربية السعودية غنية ولله الحمد بالثروات الطبيعية، والمعرفية، والتاريخية، والثقافية، والاقتصادية التي تستدعي إبرازها عبر منصات إخبارية موثوقة ومتخصصة لتصل إلى الجمهور المتخصص والعام في وقت قياسي عبر : الخبر، والتقرير، والصورة، ووسائل الوسائط المتعددة.

وأضاف معاليه أن “واس” تمتلك ثروة هائلة من المحتوى الإخباري المتنوع الذي يصلها يوميًا على مدار الساعة عبر مصادرها المحلية والإقليمية والدولية، ووجود مثل هذه الحسابات المتخصصة سوف يُسهم في إعداد وبث مواد إخبارية أكثر عمقًا بهدف توجيهها لجمهور محدد يتمتع بخصائص وسمات واحتياجات وأذواق مشتركة أو متقاربة وسط مجالات المعرفة الإنسانية المتعددة من خلال منصة تويتر التي تحظى بجماهيرية كبيرة في العالم، لذلك فإن وجود رسالة إعلامية متخصصة عبرها سيعزز بعون الله من الاهتمام بمضمون المحتوى من خلال تقديم مواد نوعية في مجالات محددة ، وتسليط الضوء على ثروات الوطن التي تغطي مجالات عدة تعود بالنفع على صالح المواطن ورفاهه في ظل رعاية حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

وأشار معاليه إلى أن حساب الأخبار الملكية سيتخصص في أخبار القيادة الرشيدة، والبيانات الرسمية للدولة، والأوامر الملكية، والقرارات التي تهم المواطن والمتابع للمملكة، والحساب العام سيتخصص في نقل كل ما يهم أبناء المملكة في المناطق كافة، ونشاطات الوزارات والهيئات الحكومية، بينما حساب جودة الحياة سوف يكون منصة للأخبار والفعاليات التي تضع المواطن على اطلاع دائم بكل المشروعات والنشاطات المحلية التي تعزز من مفهوم جودة الحياة وذلك بالتعاون مع برنامج جودة الحياة والقطاعات الأخرى التي توضح هذا المفهوم في تفاصيل حياتنا ليسعد به المواطن والمقيم على حد سواء.

ولفت معاليه النظر إلى أن الحساب الرياضي سيعمل على نقل كل الأنشطة الرياضية الوطنية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بمختلف الرياضات، وكذلك نقل أبرز البطولات الإقليمية والدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحادات التابعة لها ووكالات الأنباء المشتركة في خدماتها مع “واس”، وسوف تعمل “واس” بإذن الله بكوادرها الوطنية على إثراء الحسابات الأربعة بمحتوى متنوع، وتستمر في العمل من أجل الاستعداد لإطلاق حسابات أخرى قريبًا لتكون في مجالات أكثر تخصصًا بغية مواكبة كل جديد تمر به المملكة وله انعكاساته المحلية والإقليمية والدولية.

وقدّم معالي الأستاذ عبدالله الحسين شكره وامتنانه إلى معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة على دعمه الكبير لإطلاق هذه الحسابات ضمن الدعم الذي تحظى به “واس” في مجالات متعددة للقيام بمهامها الإخبارية على أكمل وجه، مبينًا أن “واس” تعمل بشكل متجدد على النهوض بإمكاناتها البشرية والفنية من أجل مواكبة تطورات الإعلام المعاصر وضمان وصول رسالة المملكة إلى العالم بوصفها جهازًا إعلاميًا وطنيًا معنيًا بالمحتوى الإخباري الرسمي للمملكة.

ويمكن متابعة حسابات (واس) عبر الروابط التالية: حساب (واس) للأخبار الملكية https://twitter.com/spagov ، حساب (واس) العام https://twitter.com/SPAregions ، حساب (واس) جودة الحياة https://twitter.com/SPAqualitylife ، حساب (واس) الرياضي https://twitter.com/SPA_Spor .