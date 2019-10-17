ماذا قدم الرائد مع هاسي في دوري محمد بن سلمان؟
لعب الفريق 35 مباراة تحت قيادته

ماذا قدم الرائد مع هاسي في دوري محمد بن سلمان؟

2019/10/17
الساعة 7:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد فترة استقرار فني وإداري مؤخرًا، حيث يُدربه البلجيكي بيسنك هاسي منذ بداية منافسات الموسم الرياضي الماضي.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية لأبرز أرقام الرائد مع مدربه البلجيكي هاسي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد 35 مباراة تحت قيادة هاسي في الدوري، ونجح في الفوز 11 مرة، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 14 لقاء، وتمكن من تسجيل 44 هدفًا، واستقبلت شباكه 59 هدفًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط.


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