ماذا قدم الهلال والسد في دوري أبطال آسيا 2019؟

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير العربية والآسيوية إلى استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء اليوم، لمتابعة مباراة الهلال والسد القطري في إطار مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال والسد

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أبرز إحصائيات الهلال والسد القطري في منافسات البطولة القارية، قبل مباراة الفريقين اليوم.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 13 نقطة، ونجح في الفوز على الأهلي في دور الـ16 بنتيجة 4/3 بمجموع المباراتين، قبل أن يُطيح بفريق الاتحاد من ربع النهائي بنتيجة 3/2 مجموع المواجهتين.

وأشار إلى أن الزعيم يدخل مباراة الهلال والسد اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه برباعية مقابل هدف في مباراة الذهاب، ويبرز في صفوفه الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي سجل هدفين في شباك الفريق القطري، ويتصدر قائمة الهدفين بـ9 أهداف.

ونجح الهلال في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 4 مرات خلال الـ6 سنوات الأخيرة، ويسعى للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة.

على الجانب الآخر، تصدر السد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة عن الأهلي الذي حل ثانيًا، وفاز في دور الـ16 على الدحيل بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين، وتغلب على النصر في ربع النهائي بنتيجة 4/3.