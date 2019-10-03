ماذا قدم عمر هوساوي مع المنتخب السعودي؟

المواطن - محمد سمعه

قرر اللاعب عمر هوساوي مدافع نادي النصر والمنتخب السعودي، اعتزال اللعب دوليًا، اليوم بعد أن كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وقال عمر هوساوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سوف أنظر دائمًا إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية”.

وتابع عمر هوساوي تغريدته قائلًا: “في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول مثمنًا وشاكرًا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي”.

ولعب عمر هوساوي مع المنتخب السعودي 47 مباراة دولية كما نجح كذلك في إحراز ثلاثة أهداف وصنع هدفًا، حيث سجل عمر هوساوي أهدافه في شباك منتخبات” اليابان ومولدوفا ولبنان”.

وكان عمر هوساوي بدأ مسيرته مع المنتخب السعودي قبل ست سنوات، كما شارك مع الأخضر في بطولة كأس الخليج عامي 2014 و2017، ولعب تصفيات كأس العالم نسختي 2018 و2022.

وشارك عمر هوساوي كذلك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2015، وحصل على شارة قيادة الأخضر في بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

جدير بالذكر أن عمر هوساوي سبق له التتويج مع النصر بـ كأس ولي العهد في موسم 2013-2014، وفاز كذلك بثلاثة ألقاب في الدوري السعودي أعوام 2014 و2015 و2019.

وعرض موقع Transfer Market إحصائيات لمشاركات عمر هوساوي في جميع البطولات مع أصفر العاصمة، حيث لعب 137 مباراة ونجح في إحراز سبعة أهداف بجانب صناعته لهدفين.

وشارك عمر هوساوي في 26 مباراة ببطولة دوري أبطال آسيا، ونجح كذلك في صناعة هدف، كما لعب 13 مباراة وصنع هدفًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعب عمر هوساوي مباراتين في بطولة كأس السوبر السعودي، كما خاض 11 مباراة في بطولة كأس ولي العهد وتمكن من إحراز هدف واحد فقط ولعب كذلك مباراة واحدة في تصفيات دوري أبطال آسيا.