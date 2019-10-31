ماذا لو فاز الاتحاد على الأهلي؟.. جدل حول ديربي جدة

ماذا لو فاز الاتحاد على الأهلي؟.. جدل حول ديربي جدة

2019/10/31
الساعة 9:54 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - أحمد سعيد - الرياض

“ماذا لو فاز الاتحاد على الأهلي؟”، سؤال طرحه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، لكنه أثار الجدل حول استخدام صيغة “لو”، من قبل جماهير الاتحاد، التي علقت بأن الاتحاد كبير وقادر على الفوز في أي ظروف.

الناقد الرياضي، أضاف على سؤاله: “ماذا لو فاز الاتحاد، في ظل كل الترشيحات التي تذهب في مصلحة الأهلي؟”، وهو ما استدعى رداً من الشاعر عطا الله فرحان، بقوله: “لو!!.. الاتحاد كبير يا أبو فارس”.

ويلتقي الأهلي والاتحاد اليوم في ديربي جدة، في الجولة التاسعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تبدو ظروف الفريقين متشابهة، بعد أن تعثرا بالخسارة في الجولة الماضية حيث خسر الأهلي من الحزم، والاتحاد من أبها بنتيجة واحدة 2/1.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • #الأهلي .. والفوز العاشر ضد #الاتحاد
    •
  • الحائلي يُطالب لاعبي #الاتحاد بمضاعفة جهودهم
    •
  • مباراة الأهلي والاتحاد .. ديربي الظروف المتشابهة
    •
  • بالأرقام.. ماذا قدم جروس ضد #الاتحاد ؟
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :