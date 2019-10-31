ماذا لو فاز الاتحاد على الأهلي؟.. جدل حول ديربي جدة

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

“ماذا لو فاز الاتحاد على الأهلي؟”، سؤال طرحه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، لكنه أثار الجدل حول استخدام صيغة “لو”، من قبل جماهير الاتحاد، التي علقت بأن الاتحاد كبير وقادر على الفوز في أي ظروف.

الناقد الرياضي، أضاف على سؤاله: “ماذا لو فاز الاتحاد، في ظل كل الترشيحات التي تذهب في مصلحة الأهلي؟”، وهو ما استدعى رداً من الشاعر عطا الله فرحان، بقوله: “لو!!.. الاتحاد كبير يا أبو فارس”.

ويلتقي الأهلي والاتحاد اليوم في ديربي جدة، في الجولة التاسعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تبدو ظروف الفريقين متشابهة، بعد أن تعثرا بالخسارة في الجولة الماضية حيث خسر الأهلي من الحزم، والاتحاد من أبها بنتيجة واحدة 2/1.