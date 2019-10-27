ماذا يعني رقم الخطاب في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن رقم الخطاب في البرنامج وعلاقته برقم صك الزواج.

وقال حساب المواطن: إن في حال رغبتك بإضافة خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية يلزمك إدخال البيانات التالية: رقم الخطاب الخاص بالمستند ورقم هوية الزوج وتاريخ إصدار الوثيقة وتاريخ ميلاد الزوج وفي حال عدم توفر خطاب الموافقة بإمكانك إرفاق “عقد النكاح”.

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وقال حساب المواطن: إنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.