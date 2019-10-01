ماذا يفعل الهلال عندما يتأخر بالنتيجة في آسيا؟
قبل مباراته ضد السد

ماذا يفعل الهلال عندما يتأخر بالنتيجة في آسيا؟

2019/10/01
الساعة 7:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية لفريق الهلال عندما يتأخر في النتيجة خلال منافسات البطولة القارية.

وقال حساب دوري أبطال آسيا الرسمي: “2 فوز.. 1 تعادل.. 2 خسارة، هذه هي حصيلة الهلال في 5 مباريات سابقة تأخر بالنتيجة بالبطولة هذا العام، أي رقم سيزداد بعد تأخره في النتيجة اليوم؟!”.

ويلعب الهلال ضد السد القطري الآن على ملعب “جاسم بن حمد”، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، واهتزت شباك الزعيم في الدقيقة 14، بعدما أحرز لاعبه الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفًا بالخطأ في مرماه.

وسجل جوميز هدف التعادل في مباراة الهلال ضد السد عند الدقيقة 33، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق القطري عبدالكريم حسن في الدقيقة 36، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

وتمكن النجم علي آل بليهي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد السد القطري بتقدم الزعيم بنتيجة 2/1.


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