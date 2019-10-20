مارين لوبان تطالب بطرد تركيا من حلف الناتو

مارين لوبان تطالب بطرد تركيا من حلف الناتو

2019/10/20
الساعة 7:52 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

اقترحت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، طرد تركيا من حلف الناتو بسبب عدوانها العسكري على شمال شرق سوريا.

وفي تصريحات إذاعية، قالت لوبان اليوم، إن طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي قد يكون ردًا مناسبًا على ما وصفته بانتهاك أنقرة معايير عضوية الناتو.

كما انتقدت رئيسة التجمع الوطني، الاتحاد الأوروبي بسبب عدم تحركه ضد تصرفات أنقرة في سوريا، حيث شن الجيش التركي، في 9 أكتوبر، عملية عسكرية تحت ستار إنشاء منطقة آمنة للاجئين السوريين على حدود تركيا الجنوبية.

وكانت دول عدة من أعضاء الناتو، من بينها فرنسا وألمانيا والنرويج وإسبانيا، علّقت توريد أسلحتها لأنقرة، فيما قرر الاتحاد الأوروبي تنسيق سياسات دوله فيما يتعلق بمنح رخص وبيع أسلحة لتركيا. مع ذلك لم يذهب الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لأنقرة بشكل رسمي، نظرًا لكون تركيا عضوًا في الناتو، الأمر الذي يفرض على دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي التزامات معينة.


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