مانشستر سيتي يكتسح أتالانتا بخماسية مثيرة

المواطن - متابعة

نجح فريق مانشستر سيتي في قلب تأخره أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي إلى فوز ثالث تواليًا بنتيجة 5-1 مساء أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقطع مانشستر سيتي بهذا الفوز شوطًا كبيرًا نحو حجز بطاقته إلى ثمن النهائي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد الفوز على أتلانتا الإيطالي إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق 5 نقاط عن كل من دينامو زغرب الكرواتي وشاختار دانييتسك الأوكراني.

أما أتالانتا فأصبح بعد خسارته أمام مانشستر سيتي أول فريق إيطالي يخسر مبارياته الثلاث الأولى في دوري الأبطال الذي يشارك فيه للمرة الأولى.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو هدفين في الدقيقتين 34 و38 من ركلة جزاء، ثم أضاف رحيم سترلينج ثلاثية في الدقيقة “58 ، 64 ، 69”.

وأحرز رسلان مالينوفسكي هدف أتالانتا الوحيد في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.