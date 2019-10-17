مانشستر سيتي يُطارد نجم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

جدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اهتمامه مؤخرًا بضم اللاعب الإسباني إيسكو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

ويتطلع المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للتعاقد مع إيسكو ليكون بديلًا لمواطنه دافيد سيلفا الذي يستعد لمغادرة مانشستر سيتي بعد نهاية موسم 2019-2020.

ويرغب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في ضم الإسباني إيسكو كذلك، حيث ذكر موقع ElDesmarque أن توتنهام يريد ضم اللاعب الإسباني ليكون بديلًا للدنماركي كريستيان إيركسن الذي بات قريبًا من مغادرة السبيرز مع بداية عام 2020.

وعانى إيسكو مؤخرًا بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجاري.

من ناحية أخرى، تفكر إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، في تعيين أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا راؤول غونزاليس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وترغب إدارة ريال مدريد في إقالة زيدان؛ وذلك بسبب تراجع أداء ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من صدارته للدوري الإسباني في الوقت الحالي.

وترى إدارة ريال مدريد أن التعاقد مع راؤول غونزاليس سيكون الأنسب للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.