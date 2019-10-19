مانشستر سيتي يُهدد صدارة ليفربول

المواطن - محمد سمعه

نجح فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق فوز مهم اليوم السبت على حساب فريق كريستال بالاس بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسعى مانشستر سيتي للرد وتحقيق الفوز على كريستال بالاس، وذلك بعد أن خسر وولفرهامبتون في الجولة الثامنة بثنائية دون رد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي مان سيتي، وذلك في محاولة منهم لإحراز الهدف الأول.

وبعد محاولات عديدة، تمكن لاعبو مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي جابرييل خيسوس في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق نجح الإسباني دافيد سيلفا في إحراز الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في شباك كريستال بالاس بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من لقاء مانشستر سيتي وكريستال بالاس بتقدم مان سيتي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، لم ينجح السيتي في إضافة أي أهداف لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 19 نقطة في المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن نادي ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 14 نقطة في المركز السادس.

وكان مانشستر سيتي خسر من نادي وولفرهامبتون في السادس من أكتوبر الجاري بثنائية دون رد في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

يذكر أن مانشستر سيتي تُوج بالثلاثية في إنجلترا بموسم 2018- 2019، حيث فاز بالدوري الإنجليزي وبلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ولم ينجح مانشستر سيتي في الفوز بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، حيث يطمح المدرب الإسباني للوصول إلى الطريقة التي تؤهله للفوز بدوري الأبطال مع السيتي.