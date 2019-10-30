مان يونايتد يسقط تشيلسي على أرضه بثنائية راشفورد

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد، التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

تشيلسي ضد مان يونايتد:

وبدأت مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد بشكل سريع، وكاد الفريق الضيف أن يهز الشباك في الدقيقة 13 عن طريق سكوت ماكتوميناي بعد تلقيه عرضية مميزة من دانيل جيمس، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

وأهدر جيمس كرة سهلة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15، بعدما سددها بعيدًا، وواصل اللاعب تألقه، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 24 من أحداث مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد وحولها ماركوس راشفورد إلى هدف.

وواصل الفريق الضيف ضغطه وسط غياب تام من مهاجمي البلوز، وأطلق خيسي لينجارد تسديدة قوية في الدقيقة 36، ولكنها ذهبت ضعيفة، لينتهي الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد بتقدم الشياطين الحمر بهدف راشفورد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تحسن أداء البلوز، وأهدر هودسون أودوي فرصة هز الشباك في الدقيقة 49، بعدما سدد الكرة بغرابة بعيدًا، وسدد بوليسيتش كرة ضعيفة في الدقيقة 52، قبل أن يُرسل كرة طولية مميزة للاعب أودوي ولكنه تسرع في تسديد الكرة لتخرج بعيدًا.

ونجح البلوز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61، عن طريق ميتشي باتشواي بتسديدة أرضية صاروخية، وعاد الفريق الضيف للضغط الهجومي في مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد مجددًا، وأضاع فريد فرصة التقدم في الدقيقة 68.

وأطلق راشفورد كرة صاروخية مميزة في الدقيقة 73 لتهز شباك البلوز، لتستمر محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد بفوز الشياطين الحمر، والتأهل إلى الدور التالي.