مان يونايتد يفوز على بلجراد ويتصدر مجموعته

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة بارتيزان بلجراد ضد مان يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد.

بارتيزان بلجراد ضد مان يونايتد

وبدأت مباراة بارتيزان بلجراد ضد مان يونايتد بشكل سريع، وسيطر الفريق الصربي على الدقائق الأولى، ولكنه لم يُشكل خطورة حقيقية على المرمى، وكانت أول محاولة للشياطين الحمر في الدقيقة 14 من رأسية ماكتوميناي التي مرت بعيدًا.

ومرر لينجارد الكرة بشكل جيد للاعب ماكتوميناي في الدقيقة 22، ولكن ذهبت تسديدته بعيدًا، وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث مباراة بارتيزان بلجراد ضد مان يونايتد الإنجليزي.

وكاد لينجارد أن يهز الشباك في الدقيقة 37، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم، ورد الفريق الصربي بعد 3 دقائق بهجمة سريعة، ولكن اصطدمت التسديدة بالقائم الأيسر، وحصل الشياطين الحمر على ركلة جزاء بعد عرقلة ويليامز في الدقيقة 43.

وسدد أنتوني مارسيال ركلة الجزاء بنجاح، لينتهي الشوط الأول من مباراة بارتيزان بلجراد ضد مان يونايتد بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الصربي بقوة بحثًا عن تسجيل التعادل، فيما سعى الشياطين الحمر للحفاظ على النتيجة، لتنتهي مباراة بارتيزان بلجراد ضد مان يونايتد بفوز الضيوف بنتيجة 1/0.

وبعد مباراة بارتيزان بلجراد ضد مان يونايتد اليوم، وصل رصيد الشياطين الحمر إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الفريق الصربي عند 4 نقاط في المركز الثالث.