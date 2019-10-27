ما الكتاب الذي تحدث عنه ترامب في كلمته حول مقتل البغدادي؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مقتل أبو بكر البغدادي، في هجوم وصفه بالجريء، نفذته القوات الخاصة للولايات المتحدة في سوريا، في المؤتمر الذي عقده قبل قليل.

أجاب “ترامب” على بعض أسئلة صحفيي البيت الأبيض، وامتنع عن الآخر لاعتبارات الأمن القومي الأمريكي، قائلًا إنه كان مصرًا على القبض على البغدادي، كما كان مصرًا في الشهور السابقة على القبض على حمزة بن لادن.

وفي الحديث عن حمزة، تطرق إلى أنه يشبه والده أسامة بن لادن، من حيث البنية الجسدية والكاريزما والتفكير أيضًا.

وقال “ترامب” إنه قبل هجوم 11 سبتمبر، كتب كتابًا حذر فيه من مخاطر أسامة بن لادن، متابعًا: “لم أحصل أبدًا على تقدير على ما كتبته، كما هو الحال دائمًا”.

وأضاف: “كتبت أن على أحد ما قتله، ولم يستمع إليّ أحد، لم يكن معروفًا وقتذاك، إذ نال شهرته بعد هجومه على برجي مركز التجارة الدولية”، مضيفًا: “لو كانوا استمعوا إليّ لتغيرت الكثير من الأشياء”.

والكتاب الذي تحدث عنه هو “أمريكا التي نستحقها The America we deserve”، وهو يتمحور حول السياسة العامة له، ونشر في يناير عام 2000، قبل عام وبضعة شهور من هجمات برجي مركز التجارة العالمي بقيادة أسامة بن لادن.

ويسرد الكتاب تفاصيل مجموعة من المقترحات السياسية التي يعتزم ترامب تنفيذها في حالة ما أصبح رئيسًا.