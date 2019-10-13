ما علاقة السير ببطء والشيخوخة المبكرة؟

ما علاقة السير ببطء والشيخوخة المبكرة؟

2019/10/14
الساعة 1:50 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

نجح العلماء منذ وقت طويل في الربط بين السير ببطء وكبر السن، لكن الأمر أصبح أكبر من ذلك بعد أن أشارت بعض الأبحاث إلى أن من يسيرون ببطء أكثر عرضة للوفاة مبكرًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أجرت جامعة ديوك أبحاثًا جديدة أدت إلى أن الأشخاص الذين يسيرون ببطء أكثر من غيرهم يبدو عليهم كبر السن أسرع وتبدأ علامات الخرف تصيبهم بشكل أسرع، موضحين أن الأمر يتعلق بكونهم أقل في النشاط العقلي بعمر الثالثة.

وبالنسبة إلى سير البالغين من العمر 45 عامًا ببطء أكثر، تميل الرئتان والأسنان والجهاز المناعي إلى أن يصبحوا في حالة أسوأ من هؤلاء الذين يسيرون بشكل أسرع.

وقال الدكتور لين راسموسن، عالم الأعصاب في جامعة ديوك: إن الأمر يحدث لمن هم في سن الـ45 وليس لمن هم في عمر الشيخوخة، ويمكن عمل فحص لمن هم أصغر من هذا العمر لمعرفة عمر عقلهم الحركي وأخذ التدابير اللازمة.


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