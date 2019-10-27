ما لا تعرفه عن ملعب الجامعة مصدر تفاؤل الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

يملك ملعب جامعة الملك سعود في الرياض اعتزازًا وفخرًا خاصًا عند الجماهير الهلالية التي تتفاءل كثيرًا بالملعب عندما يخوض فريقها المفضل مبارياته عليه سواء في البطولات المحلية أو في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض مباراة الهلال والنصر التي تنطلق بعد ساعات قليلة في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتاج ملعب جامعة الملك سعود ثلاث سنوات من أجل بنائه وتطويره بالشكل المميز له حاليًا حيث بدأ البناء فيه من عام 2011 حتى عام 2014.

وتم افتتاح ملعب الجامعة بعد بنائه في السابع من مايو من عام 2015 ليكتب شهادة ميلاده وظهوره إلى النور كواحد من أفضل الملاعب المتواجدة حاليًا في المملكة.

وجاءت تكلفة تطوير وبناء ملعب الجامعة خلال ثلاث سنوات بحوالي 215 مليون ريال.

وسبق لملعب الجامعة أن استضاف العديد من الأحداث الرياضية المهمة، حيث استضاف مباراة السعودية والعراق ومباراة السعودية والبرازيل في البطولة الرباعية الدولية التي أُقيمت في أكتوبر من عام 2018.

كما استضاف ملعب الجامعة كذلك حدث Crown Jewel التابع للمصارعة الحرة في نوفمبر من عام 2018.

ويأمل جمهور الهلال في تحقيق الفوز على الغريم والجار نادي النصر للانفراد بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان، بجانب الفوز على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في التاسع من نوفمبر المقبل.

ويسعى النصر إلى تحقيق الانتصار الأول على ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال للمرة الأولى منذ 4 أعوام، خاصة أن النصر لم يتمكن من الفوز على ملعب الهلال منذ عام 2015.

وكان آخر فوز نصراوي على ملعب الهلال في العاشر من مايو من عام 2015 ووقتها أحرز الهدف المهاجم السابق للنصر محمد السهلاوي ضمن لقاء الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.