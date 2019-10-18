ما يخشاه الهلال من مباراة ضمك

المواطن - محمد سمعه

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى تحقيق الفوز اليوم، في مباراة الهلال وضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب الهلال في تحقيق الفوز؛ وذلك لرفع الروح المعنوية لديه قبل مواجهة نادي السد القطري يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وما يريده نادي الهلال من مباراة ضمك، هو خروجه من المباراة بلاعبيه وبنجومه دون أي إصابات استعدادًا لمواجهة فريق السد يوم الثلاثاء القادم.

وعلى الرغم من تحقيق نادي الهلال لنتيجة إيجابية في مباراة السد القطري في جولة الذهاب بالفوز برباعية مقابل هدف، لكن الفريق الهلالي سيدخل في حالة إعداد وتركيز شديد عقب مباراة الهلال وضمك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام السد والتأهل لصورة أنيقة إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وحرم الحكم البرتغالي هوغو ميغيل اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الهلال من هدف جميل أحرزه في لقاء ضمك، خلال أحداث الشوط الأول بين الفريقين في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء قرار الحكم البرتغالي هوغو ميغيل بإلغاء هدف جيوفنكو الذي سجله في شباك ضمك؛ بسبب عدم إصداره قرار تنفيذ الركلة الحرة لجيوفنكو فتم إلغاء الهدف.

وعلى الفور جاء رد جيوفنكو سريعًا فأحرز الهدف الأول الهلالي بالدقيقة الحادية والعشرين ومن ركلة حرة مُباشرة تُشبه الهدف الذي تم إلغاؤه قبل سبع دقائق من الهدف الأول للهلال.

ويقود مباراة الهلال ضد ضمك اليوم، البرتغالي هوغو ميغيل، ويُساعده الثنائي الهولندي أنجليو بونمام ونيكولاس سيبرت، والحكم الرابع بول فان بوكيل، وحكم الفيديو المجري فيكتور كاساي، ويُساعده جوي كوجي.

وتُقام مباراة الهلال وضمك على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.