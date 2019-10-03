مبابي مهدد بالغياب عن منتخب فرنسا وسان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

يعيش نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي حالة من القلق، خوفًا من غيابه عن المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تجدد إصابته.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إلى أن إصابة مبابي في عضلة الفخذ الأيسر تجددت مرة أخرى، خلال مشاركته كبديل في مباراة غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن فرص مشاركة مبابي في مباراة سان جيرمان وأنجيه، يوم السبت المقبل، تبدو ضعيفة، وتحوم شكوك حول جاهزيته لمباراتي منتخب فرنسا أمام أيسلندا وتركيا، يومي 11 و14 أكتوبر، في التصفيات المؤهلة لـ”يورو 2020″.

وأوضحت أن مبابي تعرض لنفس الإصابة خلال مباراة تولوز، يوم 25 أغسطس الماضي، وغاب لمدة 5 أسابيع قبل أن يعود مجددًا بالمشاركة كبديل في لقاء بوردو، يوم السبت الماضي، وتمكن من صنع الهدف الذي سجله نيمار.