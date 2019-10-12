مبادرة جديدة لتوظيف الأيتام وأبناء الأسر الكافلة بالرياض

المواطن - الرياض

عقدت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اجتماعاً مع مؤسسة وقف الملوان الخيرية المسؤولة عن مبادرة (عريب الوطن) لتفعيل هذه المبادرة، بحضور مديرة إدارة الأسر الكافلة نورة السلطان، ومسؤولة المبادرات في الإدارة العامة للأيتام بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمياء المرزوق وعدد من أخصائيات الأسر الكافلة.

وتهدف مبادرة عريب الوطن إلى إيجاد الفرص الوظيفية للأيتام وأبناء الأسر الكافلة تشجيعاً على التنموية وتحقيقاً لرؤية 2030، حيث تضمن الاجتماع التعريف بالخدمات الوظيفية التي تقدمها المؤسسة للأيتام بشكل عام في الفروع الإيوائية وأبناء وبنات الأسر الكافلة ومساهمتها بتشجيع الاحتضان من خلال توظيف أحد أفراد الأسرة الكافلة وحرصها على عرض الوظائف المتنوعة من خلال التواصل مع الشركات لأخذ الاحتياج وشروط الشركات وملاءمته مع طالبي الوظيفة.

وختم الاجتماع بتوصياتٍ عدة من قبل الأخصائيات تصب لصالح المبادرة.

يُذكر أن مؤسسة وقف الملوان الخيرية أطلقت مبادرة “عريب الوطن” لأيتام الرعاية الاجتماعية مع جملة من البرامج والأنشطة التي تخدم الأيتام ذوي الظروف الخاصة من كلا الجنسين.