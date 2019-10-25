مبادرة لغرس 100 ألف شجرة في المدينة المنورة 

مبادرة لغرس 100 ألف شجرة في المدينة المنورة 

2019/10/25
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة مبادرة “تشجير المدينة” في مرحلتها الأولى التي تهدف إلى غرس 100 ألف شجرة ضمن المبادرات المجتمعية التي تطلقها الأمانة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الحملة التي تقودها الأمانة بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي من خلال التوسّع فى زراعة الأشجار في المدينة المنورة.
وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المكلّف المهندس فهد بن محمد البليهشي أن المبادرة تأتي في إطار جهود الأمانة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة وتوسيع نطاق المساحات الخضراء والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي، بالإضافة إلى توجيه مصادر المياه المجددة للاستخدام في زراعة وري الأشجار التي ستشرع الأمانة تسليمها للمواطنين مجاناً ضمن خطة الأمانة في تأهيل المسطحات الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات البلدية في المنطقة.
وأفاد المهندس البليهشي إلى أن أمانة المدينة المنورة تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة عبر الموقع الالكتروني للأمانة :
(هنا) ، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لغرس الأشجار في الأحياء وأمام المنازل والمدارس والمساجد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومشاركة المتطوعين تحت إشراف أمانة المدينة المنورة.


هل قرأت هذا ؟
  • أرقام لنتائج مسح الإنتاج الزراعي بالمملكة: بها أكثر من 25 مليون شجرة
    •
  • الأشجار تحاصر مقبرة قرية مجعر بصامطة.. والثعابين تغزو المنازل
    •
  • عاصفة ترابية في مصر.. قتلى وحرائق وانقلاب سيارات واقتلاع أشجار
    •
  • ضبط 16 سيارة تحمل 10 أطنان من الحطب في بريدة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم