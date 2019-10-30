مبادرة مستقبل الاستثمار.. حدث عالمي بصناعة سعودية

مبادرة مستقبل الاستثمار.. حدث عالمي بصناعة سعودية

2019/10/31
الساعة 2:50 صباحًا
- ‎فيحديث السوشيال ميديا, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد سعيد - متابعة

حدث عالمي بصناعة سعودية، هذا هو الوصف الذي استخدمه سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، لوصف مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكان الجابر أثنى، بحسب ما نقلت قناة العربية، على مكانة السعودية على خارطة الاستثمارات العالمية.

وأضاف أن المشاركة العالية في مبادرة مستقبل الاستثمار تعكس الثقة في السعودية، وفي اقتصادها والفرص الكبيرة الناشئة عن حوارات هذه المبادرة التي تستقطب الاهتمام العالمي.

وشدد على أن مبادرة مستقبل الاستثمار، نجحت في أن تصبح منصة دولية رائدة في مجال الاستثمار وتشجيع التواصل بين المؤسسات والتنفيذيين الفاعلين في قطاعات عديدة، في الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وغيرها.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن المبادرة أصبحت رافدًا أساسيًّا، في خطط التطوير الاقتصادية، في المملكة ونجحت باستقطاب اهتمام عالمي، من خلال تركيز برنامجها على المواضيع التي تهم الإنسان، ومواكبة التطورات المتسارعة.

التصريحات والوصف الذي استخدمه الجابر اكتفى به عبدالله البدر، من بين المغردين، في إشارة منه على ما قدمه المنتدى الاستثنائي من صورة مشرفة للعالم، مشيرًا إلى حديث سلطان الجابر عن أن دافوس الصحراء أصبح تجمع القادة مع المستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

احتفاء كبير من رواد التواصل الاجتماعي بتصريحات الجابر، المدللة بقوة عن الحدث الاقتصادي الكبير، جعل الوسم الخاص بالمنتدى يحتل الأعلى تداولًا، حيث قال الدكتور يوسف الهاجري: إن “إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار للعام الثالث يؤكد نجاح المبادرة واهتمام كبير من الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- بنمو الاقتصاد وتطوره وتقدمه”.


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