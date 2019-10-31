مباراة أرسنال وليفربول .. غزارة تهديفية وسخرية من نجم الجانرز

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة أرسنال وليفربول التي أُقيمت بالأمس ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين العديد من المفارقات واللقطات الغريبة.

ونجح الفريقان في مباراة أرسنال وليفربول في إحراز عشرة أهداف بواقع خمسة لكل فريق، قبل أن ينجح الريدز في الفوز بخماسية مقابل أربع ركلات في ركلات الجزاء الترجيحية للعبور لدور الثمانية.

وتعرض اللاعب الألماني شكودران موستافي مدافع الجانرز للسخرية من قبل بعض مشجعي كرة القدم الإنجليزية بسبب أدائه في مباراة أرسنال وليفربول، الذي كان متذبذبًا كما أنه أحرز الهدف الأول لليفربول بالنيران الصديقة.

كما شهدت مباراة أرسنال وليفربول للمرة الأولى إحراز 10 أهداف في الوقت الأصلي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لتستحق لقب المباراة الأمتع في دور ثمن النهائي بالبطولة.

وبدأت مباراة أرسنال وليفربول بشكل سريع، وأطلق نجم الريدز هارفي إليوت تسديدة قوية في الدقيقة الخامسة، ولكنها مرت فوق العارضة، وسجل نجم الجانرز، شكوردان موستافي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة.

وضغط الجانرز بحثًا عن التعادل في مباراة أرسنال وليفربول، وأرسل مسعود أوزيل كرة مميزة للاعب ساكا، ولكن حارس المرمى تصدى لها، لترتد إلى لوكاس تورييرا الذي نجح في هز شباك الريدز في الدقيقة 19.

ونجح جابرييل مارتينيلي في تسجيل الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 26، وأحرز اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 36، وقلص الريدز الفارق في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء سددها ميلنر بنجاح، لينتهي الشوط الأول من مباراة أرسنال وليفربول بتقدم الضيوف بنتيجة 3/ 2.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة أرسنال وليفربول، ضغط الريدز بحثًا عن تسجيل التعادل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة، قبل أن يسجل الجانرز الهدف الرابع في الدقيقة 54 عن طريق أينسلي مايتلاند نايلز بعد تلقيه تمريرة مميزة من أوزيل.

وقلص تشامبرلين الفارق بتسديدة قوية في الدقيقة 58، قبل أن يُسجل أوريجي التعادل في الدقيقة 63، لتشتعل أحداث مباراة أرسنال وليفربول من الفريقين، وأطلق ويلوك تسديدة صاروخية في الدقيقة 70، لتسكن شباك الريدز.

وتمكن أوريجي من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من عرضية مميزة من اللاعب نيكو ويليامز، لينتهي الوقت الأصلي في مباراة أرسنال وليفربول بالتعادل بنتيجة 5/ 5، ليلعب الفريقان ركلات الترجيح التي ابتسمت للريدز.