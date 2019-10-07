مباراة اعتزال ياسر القحطاني في الأول من ديسمبر

المواطن - محمد سمعه

ستُقام مباراة اعتزال النجم ياسر القحطاني، لاعب الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسينطلق موسم الرياض بداية من 11 أكتوبر الجاري حتى 15 ديسمبر المقبل.

وكان ياسر القحطاني أعلن اعتزاله في عام 2018، بعد أن خاض مع الزعيم 156 مباراة نجح خلالهم في إحراز 88 هدفًا.

وفي وقت سابق، وعد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق باستقطاب فريق عالمي لمهرجان اعتزاله.

وخلال مؤتمر هيئة الترفيه الصحفي قال آل الشيخ: أنا وعدت ياسر القحطاني منذ تواجدي في هيئة الرياضة باستقطاب فريق عالمي كبير في مهرجان اعتزاله، بمشيئة الله سيتحقق هذا الأمر في يوم من الأيام لنجم المملكة العربية السعودية.

ويُعد ياسر القحطاني واحدًا من أساطير كرة القدم في الكرة السعودية، حيث حقق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية مع نادي الهلال والمنتخب السعودي.

وسبق لياسر القحطاني اللعب في صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة من الهلال.