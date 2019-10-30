مباراة الأهلي والاتحاد .. ديربي الظروف المتشابهة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي والاتحاد التي ستُقام، مساء اليوم الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل ديربي جدة؛ حيث خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الحزم بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما هُزم الاتحاد بالنتيجة ذاتها أمام أبها.

أداء باهت من الأهلي والاتحاد:

وعلق الكاتب والناقد الرياضي عوض رقعان على المباراة المرتقبة قائلًا: “الأداء الباهت لفريقي الأهلي والاتحاد هو سبب برود الناديين قبل انطلاق ديربي جدة في الجولة التاسعة”.

وتابع عوض رقعان تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الأهلي أهدأ من الاتحاد الأكثر صخبًا.. وهو أمر طبيعي فالنتائج هي المحرك الرئيسي للجماهير”.

وأضاف: “أفضل من يختار التشكيلة هو المدرب السعودي، لكن المدرب الأجنبي أفضل بتطبيق التكتيكات… جروس يعتمد مع الأهلي دائمًا على لاعبي الأطراف ويشركهم كمحاور”.

ديربي الظروف المتشابهة:

وتحدث الإعلامي الرياضي سليمان الجابري عن مباراة الأهلي والاتحاد قائلًا: “لغة الصمت واضحة في ديربي الرياض وديربي الغربية كذلك، هناك هدوء غريب جدًّا.. المؤشرات لا توحي بأنه سيكون هناك إثارة فنية داخل أرضية الملعب”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نقدر نسمي ديربي جدة بـ ديربي الظروف المتشابهة.. ولا يمكن للمشجع الاتحادي المراهنة لا على العناصر المحلية ولا الأجنبية في مباراة مصيرية مثل الديربي”.

واختتم الجابري تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “من المفترض أن الأهلي يكون أكثر اطمئنانًا في ظل الإمكانيات، كلاعبين وجهاز فني”.