مباراة الاتحاد تُثير تفاؤل ضمك قبل مواجهة الهلال

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتحسين نتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراته ضد الهلال المقبلة.

ويلعب الهلال ضد ضمك عند الساعة 6:05 مساء يوم غد الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في سابع جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من أفضلية نادي الهلال قبل مباراة الغد، إلا أن هناك عاملًا يُثير تفاؤل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قبل مواجهة الزعيم في الجولة السابعة.

ونجح ضمك في الفوز مرة واحدة فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وكانت يوم الجمعة أيضًا، ضد فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة، ويأمل تكرار الأمر ذاته أمام الهلال غدًا.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.