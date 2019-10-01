مباراة الريال ضد كلوب بروج تمنح المرينغي رقمًا سلبيًّا

المواطن - مروة نبيل

ظهر المرينغي بمستوى مخيب للآمال خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي، المقامة الآن على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ويلعب الريال ضد كلوب بروج البلجيكي الآن، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

الريال ضد كلوب بروج:

وانتهى الشوط الأول من مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي، بتأخر المرينغي على ملعبه ووسط جمهوره بهدفين دون رد، سجلهما النيجيري إمانويل دينيس بونافونتور في الدقيقتين 9 و40.

وأثار الهدف الأول للفريق البلجيكي في مباراة الريال ضد كلوب بروج حالة من الجدل، قبل أن يلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو التي أثبتت صحته.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن المرينغي استقبل خلال مباراة الريال ضد كلوب بروج أسرع هدف في منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في ملعبه.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن أسرع هدف استقبله المرينغي من قبل كان هدف لاعب أولمبياكوس لوتشيان جاليتي في الدقيقة السابعة خلال نسخة دوري أبطال أوروبا عام 2007.