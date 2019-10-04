مباراة برشلونة وليفربول تعطي درسًا مهمًّا لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في وضع قدم في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب نادي السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا برباعية مقابل هدف.

ويحتاج نادي الهلال في مباراة العودة للفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين من أجل الصعود إلى الدور النهائي.

وحذر النجم محمد الشلهوب، لاعب نادي الهلال، من الخداع بالفوز العريض لفريق الهلال على السد حيث قال بأن التأهل للدور النهائي لم يُحسم بعدُ، مضيفًا أنه يجب على فريق الهلال الاستفادة من ريمونتادا فريق ليفربول الإنجليزي على برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وكان برشلونة فاز في إسبانيا على ليفربول بثلاثية دون رد، بينما تفوق ليفربول في إنجلترا برباعية دون رد ليعبر إلى المباراة النهائية ويُتوج بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه على حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في يونيو الماضي.

من ناحية أخرى، كشف نادي الهلال آخر تطورات إصابة كل من الحارس عبدالله المعيوف ولاعب الوسط محمد كنو.

وذكر بيان لنادي الهلال عبر حسابه في تويتر أن نتائج الفحوصات الطبية أوضحت تعرض اللاعب محمد كنو لإصابة في الحوض، كما سيتم تحديد مدى استجابته للعلاج ومدة برنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها الحارس عبدالله المعيوف تعرضه لالتواء في مفصل القدم، وسوف تتحدد مدى استجابته للعلاج ومدة برنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة.