مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
ضمن منافسات الجولة الثانية

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

2019/10/01
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تُقام 8 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

ويلعب ريال مدريد ضد كلوب بروج البلجيكي على ملعب سانتياجو برنابيو، ويحل شاختار دونيتسك ضيفًا على أتالانتا الإيطالي، ويستضيف مانشستر سيتي فريق دينامو زغرب الكرواتي.

ويلعب يوفنتوس ضد باير ليفركوزن الألماني، فيما يحل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على لوكوموتيف، ويواجه غلطة سراي التركي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفًا على توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرفينا زافيزدا نظيره أوليمبياكوس.


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