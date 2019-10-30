مبخوت: رحيل المقيرن تسبب في فراغ بنادي #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكد الإماراتي عايض مبخوت، أن نادي الاتحاد خسر كثيرًا برحيل نواف المقيرن عن رئاسة مجلس الإدارة، مؤكدًا أنه تسبب في فراغ في العميد.

وقال: “الاتحاد خسر شخصًا اسمه نواف المقيرن، فقد كان الداعم الوحيد للنادي ورحيله خسارة.. وأساس نجاح أي نادٍ هو الاستقرار الإداري والدعم المادي، وكنت أتمنى استمراره برئاسة نادي الاتحاد، ورحيله تسبب في فراغ كبير بالنادي”.

وتابع مبخوت خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “المقيرن كان بحاجة فقط لـ3 أشخاص بجانبه يفهمون في كرة القدم، ويعرفونه الصواب والخطأ فنيًّا، وافتقد للمدير الرياضي القادر على التعاقد مع اللاعبين المميزين”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “حقيقة أرى الاتحاد الأسوأ في التعاقدات مع اللاعبين خلال الموسمين الأخيرين؛ لعدم الاستقرار وغياب العين الخبيرة”.

وتساءل: “كيف يمكن لنادٍ مر عليه 4 أشخاص على كرسي الرئيس خلال موسم، أن يكون له منهجية أو إستراتيجية واضحة؟!، والاتحاد مشكلته كبيرة فلا يوجد رمز حاليًّا بالنادي”.

وأضاف: “في كل مكان بالعالم حتى بأوروبا، إذا لم يكن لديك دعم مادي قوي لن تكون منافسًا على البطولات، بالإضافة إلى غياب الاستقرار الفني والإداري بالاتحاد فكل 3 أشهر يتم تغيير مدرب ورئيس، وتأثيره سلبي من جميع النواحي، فكيف سيحقق الفريق النتائج المنتظرة بهذه الطريقة؟!”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الاتحاد بحاجة لرمز قوي ماديًّا، وقادر على اختيار العناصر الناجحة التي تعاونه في النادي، وإذا حدث ذلك ثق وقتها بعودة العميد لمكانته المعهودة؛ لأن الأساس موجود والقاعدة الجماهيرية كبيرة”.