متى تنطلق مباريات دور الـ64 من مسابقة كأس الملك سلمان؟

المواطن - محمد سمعه

قال نعيم البكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم: إن مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ستنطلق في نوفمبر المقبل، بعد أن تم إجراء قرعة دور الـ64 الاثنين السابع من أكتوبر.

ونقلت قناة العربية تصريحات نعيم البكر الذي قال: مباريات دور الـ64 ستُقام في نوفمبر المقبل، ومن بعد ذلك سيتم إجراء قرعة دور الـ32 من البطولة في ديسمبر المقبل؛ لتجنب الضغط على الأندية خاصة المشاركة في آسيا وفي البطولة العربية.

وجاءت مباريات دور الـ64 بعد الكشف عن قرعة كأس الملك كالتالي:

عفيف يستضيف النصر، الاتحاد يستضيف الرياض، طبرجل يستضيف الشباب، الأهلي يستضيف الجندل، وج يستضيف الفيصلي، عكاظ يستضيف الفيحاء، الحزم يستضيف الدرع، التقدم يستضيف الاتفاق، الشرق يستضيف الوحدة، الانتصار يستضيف الفتح، التعاون يستضيف اللواء، الحجاز يستضيف ضمك، الشعلة يستضيف الصقور، الساحل يستضيف أحد، النهضة يستضيف الأخدود، الصفا يستضيف الكوكب، الأنصار يستضيف البكيرية، المجزل يستضيف طويق، نجران يستضيف الخلود، العربي يستضيف الباطن، القادسية يستضيف الروضة، الجبلين يستضيف الثقبة، الجبيل يستضيف العدالة، القيصومة يستضيف أبها، هجر يستضيف الرائد، جدة يستضيف حطين، العين يستضيف السد، النجوم يستضيف العروبة، الجيل يستضيف الأنوار، الطائي يستضيف الوشم، الدرعية والخليج، الهلال وعرعر.