متى موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني؟

المواطن - محمد سمعه

يستعد النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا لإقامة مباراة اعتزاله خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحافية إن مهرجان اعتزال ياسر القحطاني سيُقام خلال موسم الرياض، الذي ينطلق يوم 15 أكتوبر الجاري ويستمر لمدة شهرين.

وفي وقت سابق، وعد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، النجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق باستقطاب فريق عالمي لمهرجان اعتزاله.

وخلال مؤتمر هيئة الترفيه الصحفي قال آل الشيخ: أنا وعدت ياسر القحطاني منذ تواجدي في هيئة الرياضة باستقطاب فريق عالمي كبير في مهرجان اعتزاله، بمشيئة الله سيتحقق هذا الأمر في يوم من الأيام لنجم المملكة العربية السعودية.

ويُعد ياسر القحطاني واحدًا من أساطير كرة القدم في الكرة السعودية، حيث حقق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية مع نادي الهلال والمنتخب السعودي.

وسبق لياسر القحطاني اللعب في صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة من الهلال.