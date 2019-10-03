متى يتم إيداع الدعم بعد دراسة الأهلية؟.. حساب المواطن يجيب

متى يتم إيداع الدعم بعد دراسة الأهلية؟.. حساب المواطن يجيب

2019/10/04
الساعة 12:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن موعد صرف الدعم للمستفيد في حال انطبقت الشروط وتم دراسة الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “تم دراسة الأهلية قبل ٥ أيام هل أستلم الراتب بعد ١٠ أيام”.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “حيّاك الله، في حال انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر ” أكتوبر” ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ ” 10 أكتوبر” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا)، نسعد بخدمتك.

يذكر أن المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أوضح في وقت سابق، أن شروط الأهلية للاستفادة من البرنامج تستوجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملي بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويستثنى من ذلك من يثبت أن تواجده في الخارج لعذر، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أيٍ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

 


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