متى يُغادر المنتخب السعودي إلى فلسطين؟

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الفلسطيني، يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري، في مدينة رام الله الفلسطينية، ضمن مباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر برنامج في المرمى: إن المنتخب السعودي سيغادر إلى فلسطين صباح يوم الأحد 13 أكتوبر، بعدما طلب مدرب الأخضر إجراء مرانين على ملعب رام الله.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن، موافقته على خوض مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب فلسطين في تصفيات آسيا المزدوجة في مدينة رام الله الفلسطينية.

ويأتي لعب المنتخب السعودي في رام الله تنفيذًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا” وهو الالتزام الكامل بلعب المباريات وفقًا للجدول المقرر سابقًا.

ويفرض الفيفا عقوبات قاسية ضد المنتخبات التي تتخلف عن اللعب في بعض الدول دون وجود حجج قوية، تصل إلى حد الحرمان من المشاركات الدولية، والمنتخب السعودي حريص على عدم فرض أي عقوبات عليه من هذا النوع.

يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي ولعبه على الأراضي الفلسطينية لا يُغير من واقع الموقف السياسي للمملكة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضحت القيادة الفلسطينية أن عبور المنتخب السعودي إلى الأراضي الفلسطينية سيتم بالترتيب مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلطات الأردنية.

وذكر الحساب الرسمي لقناة العربية عبر تويتر أن الأخضر سيذهب إلى فلسطين بعد التنسيق التام من الجانب الفلسطيني مع الفيفا والأردن.

وأكد جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على سعادته الكبيرة بموافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على إقامة مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الفلسطيني يوم 15 أكتوبر في تصفيات آسيا المزدوجة بمدينة رام الله الفلسطينية.

ونقلت قناة العربية تصريحات جبريل الرجوب الذي قال: سعداء للغاية بموافقة الاتحاد السعودي على طلبنا، وسوف نستقبل الأخضر استقبالًا مميزًا ليعلم الجانب السعودي كم هي محبتنا وتقديرنا في فلسطين لقياداته ولشعبه ولتاريخه الكبير.