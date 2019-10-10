مجلس الأمن يبحث الآن في جلسة طارئة العدوان التركي على سوريا
النرويج تعلق صادرات الأسلحة إلى أنقرة

مجلس الأمن يبحث الآن في جلسة طارئة العدوان التركي على سوريا

2019/10/10
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

يعقد مجلس الأمن الدولي الآن جلسة طارئة لمناقشة تداعيات العدوان التركي على سوريا في الوقت الذي تتواصل فيه الإدانات الدولية لهذه العملية العسكرية التي أطلقها أردوغان أمس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب العمل على خفض تصعيد الصراع في سوريا.

وفي سياق ذي صلة قررت النرويج العضو في حلف شمالي الأطلسي تعليق تصدير أي شحنات أسلحة إلى تركيا.

وكان حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وعدد من الدول العربية والغربية قد أدانت العدوان التركي وطالبت أردوغان بوقف العملية فورًا محذرة من تداعياتها على المنطقة.

يأتي هذا في الوقت الذي فر فيه أكثر من 60 ألف نازح سوري من المناطق الحدودية هربًا من نيران الجيش التركي فيما قتل قرابة العشرين.


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