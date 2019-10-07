مجلس النواب العراقي يخصص جلسة لبحث مطالب المتظاهرين وتلبيتها

المواطن - متابعة

يعقد مجلس النواب العراقي غدًا الثلاثاء، جلسة خاصة لبحث مطالب المتظاهرين وسبل تلبيتها.

وتسببت الاحتجاجات التي اندلعت قبل أسبوع في مقتل أكثر من 104 أشخاص وإصابة 6100 بحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية العراقية أمس.

من جانبه شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، على ضرورة التقيد بالأوامر التي تمنع استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمر اليوم بسحب قوات الجيش من مدينة الصدر وسط العاصمة العراقية بعد ليلة دامية سقط فيها قرابة 15 شخصًا بعد مواجهات بين الأمن والمتظاهرين.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إنه تم الاتفاق مع متظاهري الشطرة في ذي قار على إنهاء التظاهرات بعد التفاوض معهم ونقل طلباتهم فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن أي استخدام مفرط للقوة مع المواطنين غير مسموح به.