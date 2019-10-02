مجلس محافظة بغداد يقرر تعطيل العمل بجميع الدوائر التابعة له

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة الاحتجاجات في العراق إلى سبعة قتلى، بينهم شرطي، وقالت مصادر بالشرطة العراقية: إن اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية بجنوب العراق اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تراقب عن كثب تطور المظاهرات وندعو كافة الأطراف في العراق لخفض التوتر.

وقرر وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، اليوم الأربعاء، وضع كافة القطاعات العسكرية في حالة تأهب للحفاظ على سيادة الدولة.

وقالت الوزارة في بيان: إن “وزير الدفاع أمر بإدخال كافة القطاعات بالإنذار (في حالة تأهب) للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية، وأكد على ضرورة حفظ النفس”.

من جانبه، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رفضه التعدي على المتظاهرين.

وقال الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إننا لا نريد ولا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية إلى تظاهرات (تيارية) وإلا لأمرنا ثوار الإصلاح بالتظاهر معهم، ولكننا نريد الحفاظ على شعبيتها تمامًا”.

وطالب الصدر بـ“سلمية التظاهرات، ولو بإسنادها باعتصامات سلمية أو إضراب عام يشترك به الشعب كافة”، معبرًا عن رفضه “التعدي على المتظاهرين العزل الذين لا يريدون علوًّا في الأرض ولا فسادًا ولا عنفًا”.

وتشهد تسع محافظات عراقية تظاهرات غاضبة منذ أمس الثلاثاء للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة.