محاضرات وعروض للتأهيل الشامل بمناسبة يوم الصحة النفسية
شهدت البرامج ورش عمل وتوزيع منشورات ومطبوعات تثقيفية

محاضرات وعروض للتأهيل الشامل بمناسبة يوم الصحة النفسية

2019/10/18
الساعة 7:10 مساءً
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المواطن - الرياض

نظمت مراكز التأهيل الشامل للإناث بالملز والخرج والمجمعة وشقراء ودار الرعاية الاجتماعية للمسنات، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برامج توعوية تثقيفية تحت شعار “الصحة النفسية والحد من الانتحار” تفعيلًا لليوم العالمي للصحة النفسية، بحضور مدير الفرع الدكتور يوسف بن مسفر السيالي وعدد من الأخصائيين النفسيين وعدد آخر من منسوبي الوزارة، بالإضافة إلى موظفات المراكز.

وتهدف البرامج إلى رفع الوعي بمشكلات الصحة النفسية حول العالم والحد من حالات الانتحار، وحماية الصحة النفسية من عوامل الخطر المرتبطة بالعمل، والتركيز على الاكتئاب في أماكن العمل وتأثيره على الإنتاجية.

وتضمنت البرامج محاضرات توعوية من قبل المختصين النفسيين وعروضًا مرئية، بالإضافة إلى ورش العمل وتوزيع المنشورات والمطبوعات التثقيفية، وتخلله الإجابات على استفسارات الحضور.

يذكر أن الفروع الإيوائية التابعة لفرع عمل وتنمية منطقة الرياض تحرص دومًا على المشاركة ببرامج وفعاليات منوعة في الأيام العالمية لما في ذلك من فائدة كبيرة على الفئات المشمولة بالرعاية.


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