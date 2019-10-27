محاضرة توجيهية لمنسوبي الهيئة في الخرج

المواطن - الخرج

أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الخرج محاضرة توجيهية، ألقاها مستشار الرئيس العام الشيخ الدكتور خالد بن زيد الوذيناني، وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الهيئة، ضمن الخطة التوجيهية لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض.

وتطرق المحاضر إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرعية، وعناية الدولة بهذا الجهاز وكذلك أهمية العناية بالجانب الإيماني واستشعار الأمانة والإخلاص في العمل.

وتحظى هذه المحاضرة بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.