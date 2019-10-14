محافظ محايل للمقاولين: أنجزوا المشروعات

المواطن - أحمد الشهري - محايل

تفقد محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات تحت التنفيذ في مركز “خلال” التابع للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التي رافقه فيها مدير فرع إدارة الطرق والنقل بمحايل علي عسيري ورئيس مركز خلال حفظي بن علي عسيري على المقاولين، حيث حثهم على سرعة الإنجاز وإنهاء المشروعات وفق العقود المبرمة معهم، تماشيًا مع توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مواكبةً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تدعم بسخاء هذه المشروعات الحيوية والتنموية.

كما التقى الفلقي بعدد من المواطنين والذين تقدموا بحزمة من الطلبات التي تشمل السفلتة، والإنارة، وإنشاء عبارات للسيول، وإنشاء مطبات صناعية بالقرب من ملعب البلدية، إضافة إلى اعتماد مكتب للخدمات البلدية وتزويده بالطاقات البشرية والآليات.

وأوضح محافظ محايل المكلف أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير للوقوف على المشاريع التي تنفذ في المراكز والقرى التابعة لها، وبحث المعوقات التي تتسبب في تأخر تنفيذ المشروعات وبحث سبل معالجتها وبما يساهم في دفع عجلة التنمية.