محامٍ لـ”المواطن”: هكذا يتم تعويض أصحاب المركبات المتضررة بحفر الباطن

محامٍ لـ”المواطن”: هكذا يتم تعويض أصحاب المركبات المتضررة بحفر الباطن

2019/10/28
الساعة 12:08 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

قال المحامي والمستشار القانوني محمد الحميداني: “إن تعويض أصحاب المركبات المتضررة في مواقف سيارات مستشفى حفر الباطن المركزي يتم من خلال التأمين أو من خلال تقرير من الدفاع المدني عن حجم الأضرار.

وأضاف في تصريحات لـ”المواطن“، أن التعويض يشمل شِقين الأول، من يملك تأميناً، وعليه أن يتوجه إلى شركة التأمين مباشرة، لأن لديهم في وثيقة التأمين بنداً ضد مخاطر السيول، والأصل أن الوثيقة تحدد مسؤولية المؤمن تجاه المؤمن له.

وأضاف الحميداني: “أما الشق الثاني من لا يملك تأميناً فعليه أن يأخذ تقريراً من الدفاع المدني ثم يتوجه للجنة الخاصة بالتعويض في الإمارة المشكلة من عدة جهات”.

 


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