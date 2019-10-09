محبو الصيد والقنص على موعد مع فعاليات مميزة في معرض الصقور

المواطن -الرياض

تنطلق بعد غدٍ، الجمعة 11 أكتوبر فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية في مدينة الرياض وذلك بمشاركة 20 دولة من أنحاء العالم وحضور عدد كبير من المسؤولين والخبراء والرعاة والمثقفين وهواة الصيد والفروسية ورحلات السفاري البرية من داخل المملكة وخارجها.

ويترقب محبو الصيد والقنص وهواية الصقور الحدث باهتمام كبير، إذ شهد وسائل التواصل الاجتماعي حماسًا حيال فعالية تعيد تراثنا الجميل إلى الواجهة في خمسة أيام من كل عام.

ويشهد المعرض هذا العام توسعات وتطويرات لافتة على مرافقه إذ يشارك فيه أكثر من 350 عارضًا يتوزعون على أقسامه الثلاثين التي توزعت على مساحة 36 ألف متر مربع، وعن أقسام المعرض هذا العام، نجد قسمًا متخصصًا تشمل قسم المستلزمات البيطرية، وقسم مستلزمات الصقور، وقسم أدوات الرحلات البرية للتخييم، وقسم عارضي الصقور، وقسم الأسلحة النارية والهوائية، وقسم عرض السيارات المعدلة، وقسم كبار الشخصيات، وقسم الفنون التشكيلية، وقسم المتحف (المركز التعريفي)، وقسم الرماية بالسهام، وقسم الاستديو، وقسم مزاد الصقور، وقسم الهولوجرام وأقسام أخرى، فضلًا عن عدد من الفعاليات التراثية والثقافية والأنشطة المصاحبة التي تلبي احتياجات الزوار وهواة الصيد ومحبي تربية الصقور داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي والذي تقام فعالياته ضمن موسم الرياض، تستمر فعالياته مدة (5) أيام، خلال الفترة (11ــ15) أكتوبر الجاري 2019م، يستقبل خلالها الزوار من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.