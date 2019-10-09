محبو الصيد والقنص على موعد مع فعاليات مميزة في معرض الصقور
بمشاركة 350 عارضًا لمدة 5 أيام

محبو الصيد والقنص على موعد مع فعاليات مميزة في معرض الصقور

2019/10/09
الساعة 3:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن -الرياض

تنطلق بعد غدٍ، الجمعة 11 أكتوبر فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية في مدينة الرياض وذلك بمشاركة 20 دولة من أنحاء العالم وحضور عدد كبير من المسؤولين والخبراء والرعاة والمثقفين وهواة الصيد والفروسية ورحلات السفاري البرية من داخل المملكة وخارجها.

ويترقب محبو الصيد والقنص وهواية الصقور الحدث باهتمام كبير، إذ شهد وسائل التواصل الاجتماعي حماسًا حيال فعالية تعيد تراثنا الجميل إلى الواجهة في خمسة أيام من كل عام.

ويشهد المعرض هذا العام توسعات وتطويرات لافتة على مرافقه إذ يشارك فيه أكثر من 350 عارضًا يتوزعون على أقسامه الثلاثين التي توزعت على مساحة 36 ألف متر مربع، وعن أقسام المعرض هذا العام، نجد قسمًا متخصصًا تشمل قسم المستلزمات البيطرية، وقسم مستلزمات الصقور، وقسم أدوات الرحلات البرية للتخييم، وقسم عارضي الصقور، وقسم الأسلحة النارية والهوائية، وقسم عرض السيارات المعدلة، وقسم كبار الشخصيات، وقسم الفنون التشكيلية، وقسم المتحف (المركز التعريفي)، وقسم الرماية بالسهام، وقسم الاستديو، وقسم مزاد الصقور، وقسم الهولوجرام وأقسام أخرى، فضلًا عن عدد من الفعاليات التراثية والثقافية والأنشطة المصاحبة التي تلبي احتياجات الزوار وهواة الصيد ومحبي تربية الصقور داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي والذي تقام فعالياته ضمن موسم الرياض، تستمر فعالياته مدة (5) أيام، خلال الفترة (11ــ15) أكتوبر الجاري 2019م، يستقبل خلالها الزوار من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.


هل قرأت هذا ؟
  • 30 قسماً و350 عارضاً في معرض الصقور والصيد 
    •
  • ترقب شعبي لمعرض الصقور والصيد السعودي2
    •
  • انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي بمشاركة أكثر من 20 دولة
    •
  • إعلان موعدي إقامة معرض الصقور والصيد ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم