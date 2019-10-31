محكمة إماراتية تقضي بالسجن 10 سنوات لمعذب أمه حتى الموت
أصابها بكسور وحروق بالتعاون مع زوجته

محكمة إماراتية تقضي بالسجن 10 سنوات لمعذب أمه حتى الموت

2019/10/31
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكمًا بالسجن 10 سنوات على موظف آسيوي وزوجته، بعد تسببهما في وفاة والدته جراء التعذيب.

وأدين الابن (29 سنة)، وزوجته (28 سنة) بالتسبب في وفاة والدته بتعذيبها بالضرب والحرق، وإصابتها بكسور متعددة في الضلوع، ونزيف بالعضلات وتجمع دموي على سطح الرحم، وحروق من الدرجة الأولى، وخلع كامل للعدسة البصرية بالعين اليمنى، وجزء من العين اليسرى، وفقًا لـ”البيان”.

وقالت إحدى جارات الزوجين التي مثلت كشاهدة عيان، إن زوجة الابن حضرت إلى شقتها وأخبرتها بأنها تريد منها الاعتناء بطفلتها الصغيرة، وبعد يومين اتجهت إلى إحدى الغرف لتفاجأ بامرأة مسنة في حالة يرثى لها.


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